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06 жовтня 2020, 16:20

Суд скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації кандидатів від "Євросолідарності" в Кременчуці

06 жовтня 2020, 16:20
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ТВК повинна повторно розглянути документи кандидатів у депутати
ТВК повинна повторно розглянути документи кандидатів у депутати
Фото: flickr
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У Кременчуці територіальна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатів від "Європейської Солідарності", однак згодом суд скасував це рішення і зобов'язав виборчу комісію повторно розглянути документи.

Про це йдеться у сюжеті "Прямого", пише RegioNews.

В ТВК пояснили, що комісія не отримала повідомлення про обласну конференцію партійної організації.

Юрист штабу "Європейської Солідарності" в Кременчуці Ірина Гандзюк переконана, що це все маніпуляція, порушень виборчого кодексу не було.

Якщо ТВК вважала, що в поданих документах були недоліки, помилки, вона була зобов'язана нас про це повідомити, протягом доби ми мали це виправити, жодних офіційних повідомлень ми не отримали", - сказала юрист.

Полтавський окружний адміністративний суд виніс рішення на користь "Європейської Солідарності" і скасував постанову Кременчуцької міської ТВК про відмову у реєстрації списку. Комісія має повторно розглянути документи і зареєструвати кандидатів у депутати.

Нагадаємо, 30 вересня у Кременчуці ТВК відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" на місцеві вибори.

суд Полтавська область Кременчук Європейська солідарність Кандидат ТВК реєстрація
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