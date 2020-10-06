Суд скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації кандидатів від "Євросолідарності" в Кременчуці

ТВК повинна повторно розглянути документи кандидатів у депутати

ТВК повинна повторно розглянути документи кандидатів у депутати

Фото: flickr

У Кременчуці територіальна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатів від "Європейської Солідарності", однак згодом суд скасував це рішення і зобов'язав виборчу комісію повторно розглянути документи.

Про це йдеться у сюжеті "Прямого", пише RegioNews.

В ТВК пояснили, що комісія не отримала повідомлення про обласну конференцію партійної організації.

Юрист штабу "Європейської Солідарності" в Кременчуці Ірина Гандзюк переконана, що це все маніпуляція, порушень виборчого кодексу не було.

Якщо ТВК вважала, що в поданих документах були недоліки, помилки, вона була зобов'язана нас про це повідомити, протягом доби ми мали це виправити, жодних офіційних повідомлень ми не отримали", - сказала юрист.

Полтавський окружний адміністративний суд виніс рішення на користь "Європейської Солідарності" і скасував постанову Кременчуцької міської ТВК про відмову у реєстрації списку. Комісія має повторно розглянути документи і зареєструвати кандидатів у депутати.

Нагадаємо, 30 вересня у Кременчуці ТВК відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" на місцеві вибори.