Земля і гроші є: Роман Гах розповів, де в Борщагівській ОТГ побудують нову державну школу

Роман Гах переконаний, що кошти на будівництво школи в бюджеті громади є

Роман Гах переконаний, що кошти на будівництво школи в бюджеті громади є

Кандидат на посаду глави Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах вважає, що перше, чим потрібно зайнятися новому голові громади - це будівництво державної школи

Про це він розповів в інтерв'ю порталу KV, передає RegioNews.

Я переконаний, Борщагівка повинна бути освіченою, а без достатньої кількості державних шкіл це неможливо. Звичайно, в громаді є зараз приватні школи. У них досить високий рівень викладання та оснащення, але для більшості приватні школи все одно недоступні через вартість навчання", - зазначив Роман Гах.

Він нагадав, що в цьому році в Софіївсько-Борщагівській школі набрали 17 перших класів, і дітям доводиться вчитися в три зміни. На думку кандидата в голови ОТГ, це ненормально, як і те, що батьки стають в чергу в дитячий садок одразу після народження дитини.

"Я переконаний, що влада повинна забезпечити кожному жителю право вибору - або платна приватна школа, або безкоштовна державна. І я хочу, щоб нові державні школи не відрізнялися від приватних за рівнем знань, які отримують учні. Те саме має бути і з дитсадками", - сказав Гах.

Він також пояснив, що потрібно для того, щоб побудувати державну школу.

В першу чергу це земля. Ділянки під будівництво шкіл виділені вже давно. Наприклад, в Софіївській Борщагівці це ділянка площею 2,76 га біля вулиці Зоряної. Це недалеко від парку "Зелена Брама"", - сказав кандидат в голови ОТГ.

За його словами, наступний крок - розробка проектної документації та її погодження і затвердження. Коли проект буде остаточно готовий, треба отримати всю дозвільну документацію. Далі потрібно проводити тендер, вибирати генпідрядника і починати процес будівництва. Коли будівництво підходить до фінальної стадії, рішенням Ради ОТГ утворюється державна освітня установа, на конкурсах набирається керівництво і педагогічний колектив школи. І в кінці школа набирає учнів і починає працювати.

Роман Гах переконаний, що кошти на будівництво школи в бюджеті громади є.

"Головне питання - де взяти гроші на будівництво і утримання нової школи, за великим рахунком, вирішено вже давно. За прогнозами фахівців, бюджет Софіївської та Петропавлівської Борщаговок за підсумками 2020 року буде профіцитним, а це значить, що кошти на подібні проекти в бюджетах є. До того ж в останні роки бюджети стабільно ростуть, а після виборів і створення об'єднаної громади змінюються принципи формування бюджету в бік збільшення надходжень. Тобто гроші на будівництво школи та садочків однозначно є. Потрібна тільки воля і бажання робити щось для суспільства" , - сказав кандидат на посаду глави Борщагівської ОТГ.

Нагадаємо, раніше Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити ряд основних проблем громади, що потребують першочергового вирішення.

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