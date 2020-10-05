17:30  05 жовтня
Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам
20:30  05 жовтня
На Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули
17:40  05 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 20:59 1

У Вінниці зняли з реєстрації трьох кандидатів у мери

05 жовтня 2020, 20:59 1
Читайте также на русском языке
Йдеться про самовисуванців Світлану Стахову, Андрія Ткачука та Галину Шванову
Йдеться про самовисуванців Світлану Стахову, Андрія Ткачука та Галину Шванову
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Вінниці зняли з реєстрації відразу трьох кандидатів на посаду міського голови.

Відповідні постанови про скасування реєстрації кандидатів оприлюднено на сайті Вінницької міської ради, повідомляє RegioNews.

Вінницька міська територіальна виборча комісія Вінницького району Вінницької області постановляє скасувати реєстрацію кандидата на посаду Вінницького міського голови на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року (ім’я кандидата)” – йдеться в постановах.

В усіх трьох постановах зазначено, що заяви від зазначених кандидатів надійшли до Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району 2 жовтня.

Оскільки заява подані не пізніше як за 19 днів до дня голосування, вони підлягає задоволенню.

Нагадаємо, у Козятині чинному меру відмовили у реєстрації кандидатом на цю ж посаду

вибори мер Вінниця Кандидат реєстрація
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У ЦВК розповіли, що робити у випадку агітації у закладах освіти
05 жовтня 2020, 20:21
За порядком на місцевих виборах слідкуватиме увесь особовий склад поліції
05 жовтня 2020, 19:26
У Кропивницькому жорстоко побили кандидата у депутати райради
05 жовтня 2020, 19:21
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »