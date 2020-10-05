У Вінниці зняли з реєстрації трьох кандидатів у мери

Йдеться про самовисуванців Світлану Стахову, Андрія Ткачука та Галину Шванову

Йдеться про самовисуванців Світлану Стахову, Андрія Ткачука та Галину Шванову

Фото з відкритих джерел

У Вінниці зняли з реєстрації відразу трьох кандидатів на посаду міського голови.

Відповідні постанови про скасування реєстрації кандидатів оприлюднено на сайті Вінницької міської ради, повідомляє RegioNews.

Вінницька міська територіальна виборча комісія Вінницького району Вінницької області постановляє скасувати реєстрацію кандидата на посаду Вінницького міського голови на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року (ім’я кандидата)” – йдеться в постановах.

В усіх трьох постановах зазначено, що заяви від зазначених кандидатів надійшли до Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району 2 жовтня.

Оскільки заява подані не пізніше як за 19 днів до дня голосування, вони підлягає задоволенню.

Нагадаємо, у Козятині чинному меру відмовили у реєстрації кандидатом на цю ж посаду