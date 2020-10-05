У ЦВК розповіли, що робити у випадку агітації у закладах освіти

За такі правопорушення передбачається накладення штрафу від 85 до 170 грн

За такі правопорушення передбачається накладення штрафу від 85 до 170 грн

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При виявленні фактів розповсюдження політичної реклами в закладах освіти вчителі або батьки можуть звернутися з відповідним повідомленням до органів Національної поліції.

Про це йдеться у роз'ясненні Центральної виборчої комісії у відповідь на запит Офісу освітнього омбудсмена, інформує RegioNews.

У ЦВК наголошують, що порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях є адміністративним правопорушенням.

"За його вчинення передбачається накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн)", - зазначили у ЦВК.

Стягнення за вчинення цього правопорушення накладається районними, районними у містах, міськими чи міськрайонними судами на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного уповноваженими посадовими особами органів внутрішніх справ.

Нагадаємо, Центрвиборчком затвердив вимоги до протоколів ТВК та ДВК.