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05 жовтня 2020, 19:26

За порядком на місцевих виборах слідкуватиме увесь особовий склад поліції

05 жовтня 2020, 19:26
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Підтримувати порядок допомагатимуть вищі навчальні заклади системи МВС, а також Нацгвардія, ДСНС і прикордонники
Підтримувати порядок допомагатимуть вищі навчальні заклади системи МВС, а також Нацгвардія, ДСНС і прикордонники
Фото з відкритих джерел
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До роботи під час місцевих виборів 25 жовтня залучатимуть 100% особового складу Національної поліції.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує RegioNews.

"Дуже легко порахувати: в Україні 30 744 виборчі дільниці, на кожній має бути по два працівники поліції. Це вже 60 тисяч. Якщо врахувати нашу диспозицію і використання сил і засобів, то лише на виборчих дільницях буде близько 56 тисяч поліцейських", - сказав він.

Клименко додав, що також нестиме службу на вулицях патрульна поліція.

"Плюс слідчо-оперативні групи, які будуть виїжджати на злочини, плюс робота вибухотехніків, плюс робота кінологів. Тобто всі 100%, навіть працівники апаратів, будуть залучені на цих виборах", - розповів Ігор Клименко.

Він зазначив, що у підтриманні порядку на виборах поліції допомагатимуть вищі навчальні заклади системи МВС, а також Нацгвардія, ДСНС і прикордонники.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, хто і як контролюватиме масковий режим на виборах.

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