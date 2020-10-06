Земля и деньги есть: Роман Гах рассказал, где в Борщаговской ОТГ построят новую государственную школу

Роман Гах убежден, что средства на строительство школы в бюджете громады есть

Роман Гах убежден, что средства на строительство школы в бюджете громады есть

Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах считает, что первое, чем нужно заняться новому главе громады – это строительство государственной школы.

Об этом он рассказал в интервью порталу KV, передает RegioNews.

Я убежден, Борщаговка должна быть образованной, а без достаточного количества государственных школ это невозможно. Конечно, в громаде есть сейчас частные школы. В них достаточно высокий уровень преподавания и оснащения, но для большинства частные школы все равно недоступны из-за стоимости обучения", - отметил Роман Гах.

Он напомнил, что в этом году в Софиевско-Борщаговской школе набрали 17 первых классов, и детям приходится учиться в три смены. По мнению кандидата в главы ОТГ, это ненормально, как и то, что родители становятся в очередь в детский сад сразу после рождения ребенка.

"Я убежден, что власть должна обеспечить каждому жителю право выбора - или платная частная школа, или бесплатная государственная. И я хочу, чтобы новые государственные школы не отличались от частных по уровню знаний, которые получают ученики. То же должно быть и с детсадами", - сказав Гах.

Он также объяснил, что нужно для того, чтобы построить государственную школу.

В первую очередь это земля. Участки под строительство школ выделены уже давно. Например, в Софиевской Борщаговке это участок площадью 2,76 га возле улицы Зоряной. Это недалеко от парка "Зеленая Брама"", - сказал кандидат на главу ОТГ.

По его словам, следующий шаг – разработка проектной документации и ее согласование и утверждение. Когда проект будет окончательно готов, нужно получить всю разрешительную документацию. Далее нужно проводить тендер, выбирать генподрядчика и начинать процесс строительства. Когда строительство подходит к финальной стадии, решением Рады ОТГ образуется государственное учреждение образования, на конкурсах набирается руководство и педагогический коллектив школы. И в конце школа набирает учеников и начинает работать.

Роман Гах убежден, что средства на строительство школы в бюджете громады есть.

"Главный вопрос - где взять деньги на строительство и содержание новой школы, по большому счету, решен уже давно. По прогнозам специалистов, бюджет Софиевской и Петропавловской Борщаговок по итогам 2020 года будет профицитным, а это значит, что средства на подобные проекты в бюджетах есть. К тому же в последние годы бюджеты стабильно растут, а после выборов и создания объединенной громады меняются принципы формирования бюджета в сторону увеличения поступлений. То есть деньги на строительство школы и садиков однозначно есть. Нужна только воля и желание делать что-то для общества", - сказал кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ.

Напомним, ранее Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем громады, требующих первоочередного решения.

Читайте также: Роман Гах. Досье.