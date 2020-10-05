Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам

Причини можливої відміни безвізу – корупція в Україні

Причини можливої відміни безвізу – корупція в Україні

Фото: Віола фон Крамон (flickr.com/boellstiftung)

Звернення опубліковано на сайт Віоли фон Крамон, повідомляє RegioNews.

Зокрема, у листі йдеться, що в перші дні призначений президентом Володимира Зеленском уряд ще "вселяв надію".

Сам президент передрікав "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники - реальні тюремні терміни". Через 17 місяців ми не можемо не помітити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пан Арахамія", - йдеться у зверненні.

Євродепутати відзначають, що деякі "слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, нападаючи на Нацбанк, НАБУ і САП.

Ті ж члени не цураються дружити з олігархами і "недоторканними" або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", - пишуть вони.

Також вони розкритикували падіння рівня сприйняття корупції в Україні до позначки 2017 року, згортання реформ, обрання голови САП комісією, члени якої не мають антикорупційного досвіду, репутації і високих моральних якостей та громадського авторитету.

У зверненні йдеться, що генпрокурор Ірина Венедіктова блокує звинувачення в справах корумпованих суддів і по справі міністра охорони здоров'я Максима Степанова за нібито отриманий відкат у розпал пандемії, а також у скандальній справі про продаж державних посад, які порошаться на столі прокурора".

Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України і громадян ЄС. Але все ж ми залишаємо за собою право виносити конкретний відмову в таких свободи окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності", - йдеться в листі.

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