Колишній нардеп від БПП Олег Дмитренко брав участь у схемах на держпідприємствах - заява нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона

Викрита мільярдна схема розкрадання державних коштів

Викрита мільярдна схема розкрадання державних коштів

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від "Слуги народу" Павло Халімон на прикладі одного з держпідприємств Чернігівській області розповів, як, знищивши корупційні схеми на державних аграрних підприємствах, істотно зменшити дефіцит державного бюджету.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію пресконференції за участю нардепа в ІА "Інтерфакс-Україна".

"Ми з моєю командою знайшли спосіб як суттєво поповнити ці надходження. Я, як член аграрного комітету, хочу з впевненістю сказати про те, що, якщо подолати всі корупційні схеми, пов'язані з державними підприємствами, що займаються сільським господарством, то це дасть можливість реально поповнити державну скарбницю та державний бюджет", - зазначив Халімон.

Останні роки корупціонери продовжують вимивати мільярдні кошти з цих ДП шляхом доведення їх до банкрутства. На прикладі одного з підприємств, що знаходиться в Чернігівській області в селі Івківці, вдалося виявити і запобігти саме такій схемі розкрадання державних коштів, яка завдала шкоди країні, зазначає він.

За результатами перевірки були встановлені факти службового зловживання службовими особами ДП "Дослідне господарство" "Івківці" і був встановлений матеріальний збиток.

Відзначається, що крім того, що урожай продавався за безцінь, послуги по посіву, внесенню добрив та засобів захисту рослин надавалися за завищеними цінами. В результаті такої "підприємницької діяльності" державі було завдано збитків більш ніж в 50 млн грн тільки за останній рік. На весь врожай озимих культур накладено арешт.

Реальні масштаби зловживань на цьому державному підприємстві я усвідомив лише тоді, коли "намалювався" фактичний власник підприємства, яке надавало послуги по посіву, внесенню добрив та засобів захисту рослин. Це народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Олег Дмитренко. Він запропонував мені хабар у розмірі 40 млн грн, для того щоб продовжити свою незаконну діяльність", - заявив Халімон і повідомив, що на наступний же день написав відповідну заяву в Нацполіцію.

Такі випадки на території України не поодинокі, зазначає нардеп. "Агропідприємство Дмитренко здійснює таку незаконну діяльність і на інших державних підприємствах шляхом укладення таких договорів в Сумській та Запорізькій областях, починаючи з 2016 року", - підкреслив він.

Нардеп зазначив, що на даний момент стосовно цих підприємств також порушено кримінальні справи. Фігурантом цих справ називають СТОВ "Батьківщина".

Халімон запропонував підрахувати, скільки ж коштів могло б надійти державі, якщо б вдалося викорінити зловживання тільки в цих підприємствах: "Виходить 800 млн грн — це ті кошти, які держава недоотримала за останні роки ... це майже мільярд гривень. Ви уявляєте, які загальні збитки можуть бути по території всієї країни?".

"На своєму прикладі я показую, як на сьогоднішній день в Україні можна боротися з корупцією і це необхідно робити. Якщо кожен громадянин, який має доступ до такої інформації не буде сидіти на місці, то вже в наступному році ми не будемо думати, як зменшити дефіцит державного бюджету", - резюмував нардеп.

За його словами, за спробу дати хабар і довести державне підприємство до банкрутства доведеться відповідати.

Крім того, як повідомив директор ДП "ДГ" Івківці "Олег Піщенко, на підприємстві відсутня будь-яка бухгалтерська звітність, що частина її була викрадена, а частина вилучена в рамках кримінального провадження відділенням Прилуцької поліції.

"За попередніми результатами, лише включаючи озимі культури, які вже зібрані, підприємство ДП "ДГ "Івківці" недоотримав близько 32 млн грн. Коли всі ці схеми вдалося перекрити, то враховуючи потенціал культури, яка залишилася на полі ... підприємство недоотримало близько 100 млн грн", - зазначив Піщенко.

Всі факти зловживання вже передані в правоохоронні органи. "Попередньому керівництву доведеться відповідати згідно чинного законодавства", - додав він.

Розкрадання та банкрутство ДП ДГ "Івківці" вдалося зупинити, але на мою думку, представники СТОВ "Батьківщина" так просто не здадуться, адже їм дуже хочеться отримати ласий шматочок з дослідного господарства", - резюмував директор ДП.

Він також висловив сподівання, що разом з представниками влади вдасться подолати корупційні схеми за участю ДП "ДГ" "Івківці" і такі "горе-рейдери" і "горе-інвестори" як СТОВ "Батьківщина" отримають по заслугах.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що колишні представники партії "Слуга народу" звинуватили керівництво організацій в Київській області в необгрунтованому відкликанні раніше затверджених списків кандидатів.