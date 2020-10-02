У Венедіктової підтвердили законність закриття справи "Роттердам+"

Справу було закрито через відсутність доказів провини підозрюваних

Справу було закрито через відсутність доказів провини підозрюваних

Фото з відкритих джерел

Офіс генерального прокурора залишив у силі рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+" через відсутність доказів провини підозрюваних.

Про це виданню "РБК-Україна" повідомило джерело в Офісі генпрокурора, інформує RegioNews.

"Офіс отримав запит від НАБУ щодо необхідності відновити розслідування по справі та передати матеріали в суд, попри те, що термін розслідування практично закінчився, а поточні докази та експертизи не дозволяють визнати формулу некоректної", - повідомив співрозмовник.

Він також наголосив, що Офіс генпрокурора залишив в силі рішення САП про закриття справи

Нагадаємо, що 24 вересня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу колишнього заступника генерального прокурора Віктора Чумака на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули "Роттердам+”.

Того ж дня НАБУ подало скаргу на прокурора у справі "Роттердам+".

1 жовтня суд вкотре переніс розгляд скарги по закритій справі "Роттердам+".