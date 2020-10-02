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02 жовтня 2020, 14:54 4

НАЗК викликає для пояснень трьох колишніх народних депутатів

02 жовтня 2020, 14:54 4
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Вони невчасно подали декларації та ігнорують виклики агентства
Вони невчасно подали декларації та ігнорують виклики агентства
Фото: flickr
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Національне агентство з питань запобігання корупції викликає трьох колишніх народних депутатів, які несвоєчасно подали декларації.

Про це повідомляє пресслужба агентства, передає RegioNews.

Три народних депутати VIІI скликання несвоєчасно подали декларації. У зв’язку з цим їх неодноразово викликали для подання пояснень, однак досі ці особи не з’являлися до НАЗК", - йдеться у повідомленні.

Для надання пояснень у понеділок, 5 жовтня, НАЗК запрошує Семена Семенченка, Дениса Силантьєва та Валентина Нечипоренка.

У відомстві додали, що до публічного оприлюднення інформації екснардепів запросили офіційним листом.

Нагадаємо, 28 вересня НАПК викликало для дачі пояснень прокурорів, слідчих і представників 9 партій.

НАЗК Верховна Рада декларацїї корупція депутати
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