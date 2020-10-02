НАЗК викликає для пояснень трьох колишніх народних депутатів
Вони невчасно подали декларації та ігнорують виклики агентства
Вони невчасно подали декларації та ігнорують виклики агентства
Національне агентство з питань запобігання корупції викликає трьох колишніх народних депутатів, які несвоєчасно подали декларації.
Про це повідомляє пресслужба агентства, передає RegioNews.
Три народних депутати VIІI скликання несвоєчасно подали декларації. У зв’язку з цим їх неодноразово викликали для подання пояснень, однак досі ці особи не з’являлися до НАЗК", - йдеться у повідомленні.
Для надання пояснень у понеділок, 5 жовтня, НАЗК запрошує Семена Семенченка, Дениса Силантьєва та Валентина Нечипоренка.
У відомстві додали, що до публічного оприлюднення інформації екснардепів запросили офіційним листом.
Нагадаємо, 28 вересня НАПК викликало для дачі пояснень прокурорів, слідчих і представників 9 партій.
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