Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам

Причины возможной отмены безвиза – коррупция в Украине

Причины возможной отмены безвиза – коррупция в Украине

Фото: Виола фон Крамон (flickr.com/boellstiftung)

Обращение опубликовано на сайте Виолы фон Крамон, сообщает RegioNews.

В частности, в письме говорится, что в первые дни назначенное президентом Владимире Зеленском правительство еще "вселяло надежду".

Сам президент предрекал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в обращении.

Евродепутаты отмечают, что некоторые "слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, нападая на Нацбанк, НАБУ и САП.

Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкасаемыми" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - пишут они.

Также они раскритиковали падения уровня восприятия коррупции в Украине до отметки 2017 года, сворачивание реформ, избрание главы САП комиссией, члены которой не имеют антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета.

В обращении говорится, что генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует обвинения в делах коррумпированных судей и по делу министра здравоохранения Максима Степанова за якобы полученный откат в разгар пандемии, а также в скандальном деле о продаже государственных должностей, которые "пылятся на столе прокурора".

Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право выносить конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.

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