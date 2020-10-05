Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам
Об угрозе отмены безвиза говорится в открытом письме, адресованном главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, которое подписали евродепутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галер и Раса Юкневичене.
Обращение опубликовано на сайте Виолы фон Крамон, сообщает RegioNews.
В частности, в письме говорится, что в первые дни назначенное президентом Владимире Зеленском правительство еще "вселяло надежду".
Сам президент предрекал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в обращении.
Евродепутаты отмечают, что некоторые "слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, нападая на Нацбанк, НАБУ и САП.
Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкасаемыми" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - пишут они.
Также они раскритиковали падения уровня восприятия коррупции в Украине до отметки 2017 года, сворачивание реформ, избрание главы САП комиссией, члены которой не имеют антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета.
В обращении говорится, что генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует обвинения в делах коррумпированных судей и по делу министра здравоохранения Максима Степанова за якобы полученный откат в разгар пандемии, а также в скандальном деле о продаже государственных должностей, которые "пылятся на столе прокурора".
Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право выносить конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.
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