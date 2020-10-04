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04 жовтня 2020, 12:40 3

На посаду речника ТКГ розглядають кілька кандидатур - Єрмак

04 жовтня 2020, 12:40 3
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Спікер ТКГ має покращити комунікацію зі ЗМІ і протистояти інформатакам
Спікер ТКГ має покращити комунікацію зі ЗМІ і протистояти інформатакам
Фото: Прямий канал
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що українській делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі потрібен спікер, і на цю посаду розглядається кілька кандидатур.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Єрмака, для українського суспільства надважливо все, що відбувається в рамках ТКГ, тому інформація має надходити з першоджерела.

Це дуже важливо. Адже сьогодні комунікаційні речі грають дуже важливу роль. Ніде правди діти, ми трохи запізнюємося. І, безумовно, сьогодні всі люди, які беруть участь у роботі ТКГ (а це багатогодинні конференції) і дуже важливо, адже нам протистоїть досить серйозна інформаційна машина", - розповів Єрмак.

Глова ОП додав також, що на посаду прессекретаря української делегації в ТКГ розглядається кілька кандидатур.

Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.

Згодом дипломат Маркіян Лубківський заявив, що отримав від голови делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та Офісу президента України пропозицію приєднатися до української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Донбас Андрій Єрмак Офіс президента ТКГ спікер
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