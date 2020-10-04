На Донбасі від початку доби спостерігається тиша

Вогневих провокацій противника не зафіксовано

Вогневих провокацій противника не зафіксовано

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Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.

Військовослужбовці Збройних Сил продовжують локалізувати осередки пожеж та надавати допомогу місцевим громадам, котрі найбільше її потребують. Вчора наші захисники працювали у населеному пункті Воронове, де унаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджені водогін, електромережі, газопровід та об’єкти інфраструктури.

Упродовж минулої доби ртяувальники також відремонтували 10 будинків, на 6 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 4 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, учора на Донбасі бойовики здійснили чергову провокацію поблизу Авдіївки.