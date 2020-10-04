Мирний план України по Донбасу "лежить на столі" - Єрмак

Фінальний етап плану – проведення місцевих виборів в ОРДЛО

Фінальний етап плану – проведення місцевих виборів в ОРДЛО

Фото: Офіс президента України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання України по Донбасу вже готовий.

Про це Андрій Єрмак повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

Єрмак не розповів про деталі мирного плану, але підкреслив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції.

Сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану в кінці є те, чого так хоче український народ, і чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери, і чого в першу чергу чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї", - заявив Єрмак.

За словами глави Офісу президента, залишилося тільки отримати відповідь від візаві, після чого план можна запускати в дію.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що обмін полоненими затримується, тому що в ОРДЛО досі не надали списки.