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04 жовтня 2020, 11:01 11

Мирний план України по Донбасу "лежить на столі" - Єрмак

04 жовтня 2020, 11:01 11
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Фінальний етап плану – проведення місцевих виборів в ОРДЛО
Фінальний етап плану – проведення місцевих виборів в ОРДЛО
Фото: Офіс президента України
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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання України по Донбасу вже готовий.

Про це Андрій Єрмак повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

Єрмак не розповів про деталі мирного плану, але підкреслив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції.

Сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану в кінці є те, чого так хоче український народ, і чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери, і чого в першу чергу чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї", - заявив Єрмак.

За словами глави Офісу президента, залишилося тільки отримати відповідь від візаві, після чого план можна запускати в дію.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що обмін полоненими затримується, тому що в ОРДЛО досі не надали списки.

ОРДЛО вибори Донбас Андрій Єрмак Офіс президента план
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