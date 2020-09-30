Лубківський прокоментував можливість входження до ТКГ

Він уже мав декілька зустрічей з народними депутатами

Він уже мав декілька зустрічей з народними депутатами

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Дипломат Маркіян Лубківський заявив, що отримав від голови делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та Офісу президента України пропозицію приєднатися до української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив виданню "Детектор медіа", передає RegioNews.

"Дійсно мені така позиція надійшла від голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука та з Офісу президента. Таку пропозицію було аргументовано моїм досвідом дипломатичної та безпекової роботи. Зокрема, у "гарячих точках": спочатку в Союзній Республіці Югославія, а потім і в Республіці Хорватія. Зараз я саму пропозицію вивчаю й остаточно визначуся незабаром", – розповів Лубківський.

За його словами, зараз він обговорює можливість долучитися до української делегації в ТКГ з Леонідом Кравчуком та віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим.

Лубківський також зазначив, що його можуть розглядати й на іншу посаду.

"Функціонал мій ще в процесі обговорення. Йдеться про моє залучення до роботи в українській делегації в Тристоронній контактній групі. Яка це буде функція – спікери чи інша – це ще в процесі обговорення", – уточнив він.

Дипломат додав, що мав уже декілька зустрічей з народними депутатами та пообіцяв озвучити своє рішення найближчими днями.

"У цій ситуації я визначаюся. Упродовж декількох найближчих днів, думаю, визначуся й вирішу. Є певні "червоні лінії", які для мене є принциповими. Мені важливо, щоб ці "червоні лінії" збігалися з "червоними лініями" учасників української делегації в Тристоронній контактній групі", – пояснив він.

За інформацією видання, Лубківський погодиться приєднатися до української делегації в ТКГ, за умови звільнення першого заступника голови делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.

Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.