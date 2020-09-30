Названо ймовірного кандидата на посаду спікера української делегації в ТКГ
Серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.
Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що буде напрацьовуватиметься драфт всіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі", — сказав він.
При цьому відповідаючи на уточнююче запитання, чи займе цю посаду Маркіян Лубківський, Качура сказав: "Я думаю, що ви дуже близькі до правильної відповіді, але я знаю, що є ще інші кандидатури".
За словами нардепа, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що в українській делегації у Тристоронній контактній групі з’явиться речник для висловлення єдиної позиції представників.