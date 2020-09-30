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30 вересня 2020, 12:48 4

Названо ймовірного кандидата на посаду спікера української делегації в ТКГ

30 вересня 2020, 12:48 4
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Йдеться про дипломата Маркіяна Лубківського
Йдеться про дипломата Маркіяна Лубківського
Фото з відкритих джерел
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Серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що буде напрацьовуватиметься драфт всіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі", — сказав він.

При цьому відповідаючи на уточнююче запитання, чи займе цю посаду Маркіян Лубківський, Качура сказав: "Я думаю, що ви дуже близькі до правильної відповіді, але я знаю, що є ще інші кандидатури".

За словами нардепа, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що в українській делегації у Тристоронній контактній групі з’явиться речник для висловлення єдиної позиції представників.

Україна війна ТКГ спікер Кандидат
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