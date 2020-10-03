На Донбасі бойовики здійснили чергову провокацію поблизу Авдіївки

Ніхто з українських воїнів не постраждав

Ніхто з українських воїнів не постраждав

Фото: з відкритих джерел

З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. На решті території проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Зазначається, що військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС ліквідовують пожежі на Луганщині. Наразі триває ліквідація локалізованих осередків пожеж поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Старий Айдар та Станиця Луганська.

Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.