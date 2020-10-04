На должность спикера ТКГ рассматривают несколько кандидатур - Ермак

Спикер ТКГ должно улучшить коммуникацию со СМИ и противостоять информатакам

Спикер ТКГ должно улучшить коммуникацию со СМИ и противостоять информатакам

Фото: Прямой канал

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе нужен спикер, и на эту должность рассматривается несколько кандидатур.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ермака, для украинского общества очень важно все, что происходит в рамках ТКГ, поэтому информация должна поступать из первоисточника.

Это очень важно. Ведь сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Правда в том, что мы немного опаздываем. И, безусловно, сегодня все люди, которые участвуют в работе ТКГ (а это многочасовые конференции) и очень важно, ведь нам противостоит достаточно серьезная информационная машина", - рассказал Ермак.

Глава ОП также добавил, что на должность прессекретаря украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является дипломат Маркиян Лубкивский.

Впоследствии дипломат Маркиян Лубкивский заявил, что получил от главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Офиса президента Украины предложение присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.