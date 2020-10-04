10:12  04 октября
В Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни
10:33  04 октября
На Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара
09:56  04 октября
На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
04 октября 2020, 12:40 3

На должность спикера ТКГ рассматривают несколько кандидатур - Ермак

04 октября 2020, 12:40 3
Читайте також українською мовою
Спикер ТКГ должно улучшить коммуникацию со СМИ и противостоять информатакам
Спикер ТКГ должно улучшить коммуникацию со СМИ и противостоять информатакам
Фото: Прямой канал
Читайте також
українською мовою

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе нужен спикер, и на эту должность рассматривается несколько кандидатур.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ермака, для украинского общества очень важно все, что происходит в рамках ТКГ, поэтому информация должна поступать из первоисточника.

Это очень важно. Ведь сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Правда в том, что мы немного опаздываем. И, безусловно, сегодня все люди, которые участвуют в работе ТКГ (а это многочасовые конференции) и очень важно, ведь нам противостоит достаточно серьезная информационная машина", - рассказал Ермак.

Глава ОП также добавил, что на должность прессекретаря украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является дипломат Маркиян Лубкивский.

Впоследствии дипломат Маркиян Лубкивский заявил, что получил от главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Офиса президента Украины предложение присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Донбасс Андрей Ермак Офис президента ТКГ спикер
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе" - Ермак
04 октября 2020, 11:01
На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
04 октября 2020, 09:56
На Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки
03 октября 2020, 18:27
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »