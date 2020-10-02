У "Слуги народу" прозвучала ідея військової допомоги Азербайджану, Аваков порадив "слугам" лікуватися

За словами міністра, Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін конфлікту

За словами міністра, Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін конфлікту

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Народний депутат із фракції "Слуга народу" Людмила Марченко допустила надання військової допомоги Азербайджану через загострення його конфлікту з Вірменією в Нагірному Карабасі.

Про це Марченко сказала в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

За словами нардепа, в Україні вже займаються підтримкою Азербайджану не тільки в правовому, але і в ресурсному полі, у тому числі надають гуманітарну допомогу.

Розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому", – пояснила Марченко.

На уточнення від журналіста, чи дійсно вона має на увазі те, що Україна готова надати військову допомогу Азербайджану, відповіла:

Це військова ситуація... Я впевнена, що якщо питання постане так гостро, то Україна точно не пройде мимо".

На заяву Марченко відреагував глава МВС Арсен Аваков, який заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу жодній зі сторін. Також він натякнув, що нардепу, яка це придумала, слід лікуватися.

Україна не буде надавати військову допомогу в азербаджано-вірменського конфлікту ні одній із сторін.

А ось медичну допомогу - таблетки для надто вже фантазирующих депутататов треба б пошукати всією країною.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

Нагадаємо, в неділю, 27 серпня Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну через Нагірний Карабах.

В той же день МЗС України відреагувало на ескалацію конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і закликало сторони конфлікту до діалогу.

30 вересня Україна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності Азербайджану .