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27 вересня 2020, 11:27 18

Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну

27 вересня 2020, 11:27 18
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Запеклі бої ведуться в районі Нагорного Карабаху, у зоні особливої уваги - Степанакерт
Запеклі бої ведуться в районі Нагорного Карабаху, у зоні особливої уваги - Степанакерт
Фото: Reuters
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Сьогодні вранці столицю Нагірного Карабаху обстріляли з систем «Град». Вірменія збила два азербайджанських вертольота. Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі — Вірменія та Азербайджан — звинуватили один одного в черговий ескалації насильства в регіоні.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайти оборонних відомств Вірменії та Азербайджану, а також на повідомлення в соцмережах.

В Карабасі вже є істотні руйнування інфраструктури, а також перші жертви серед мирних жителів – жінка і дитина.

Це війна за життя або смерть, і ми всі будемо боротися. Ми будемо воювати всією нацією і всі разом переможемо", - заявив .глава нагірного Карабаху Араїк Арутюнян.

Голова Нагорного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію.

Через ситуацію, що склалася, я скликав позачергове засідання національних зборів і оголосив військовий стан і загальну мобілізацію осіб старше 18 років", — сказав Арутюнян.

Հաղթանակը մերն է Նախագահ Հարությունյանն առավոտյան հանդիպել է առաջին կամավորականների հետ

Опубліковано Poghosyan Vahram Субота, 26 вересня 2020 р.



У свою чергу Міноборони Вірменії опублікувало відео знищення азербайджанських вертольотів і танків. За повідомленнями ЗМІ підбито два азербайджанських вертольота і три танки, повідомляють, що є жертви серед цивільних.

Підрозділи збройних сил Вірменії рухаються на кордон з Азербайджаном

Міноборони Вірменії повідомляє про 10 тисяч звернень громадян з проханням вступити в армію і виїхати на лінію військових дій з Азербайджаном.

На новий виток війни вже відреагували Туреччина і Росія. Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією. Росія закликала негайно припинити вогонь і приступити до переговорів.

Нагадаємо, Донбас будуть реінтегрувати як мінімум 25 років - Резніков.

Азербайджан Росія війна Туреччина армія Вірменія жертва Нагорний Карабах
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