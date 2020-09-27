Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну

Запеклі бої ведуться в районі Нагорного Карабаху, у зоні особливої уваги - Степанакерт

Запеклі бої ведуться в районі Нагорного Карабаху, у зоні особливої уваги - Степанакерт

Фото: Reuters

Сьогодні вранці столицю Нагірного Карабаху обстріляли з систем «Град». Вірменія збила два азербайджанських вертольота. Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі — Вірменія та Азербайджан — звинуватили один одного в черговий ескалації насильства в регіоні.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайти оборонних відомств Вірменії та Азербайджану, а також на повідомлення в соцмережах.

В Карабасі вже є істотні руйнування інфраструктури, а також перші жертви серед мирних жителів – жінка і дитина.

Це війна за життя або смерть, і ми всі будемо боротися. Ми будемо воювати всією нацією і всі разом переможемо", - заявив .глава нагірного Карабаху Араїк Арутюнян.

Голова Нагорного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію.

Через ситуацію, що склалася, я скликав позачергове засідання національних зборів і оголосив військовий стан і загальну мобілізацію осіб старше 18 років", — сказав Арутюнян.

Հաղթանակը մերն է Նախագահ Հարությունյանն առավոտյան հանդիպել է առաջին կամավորականների հետ Опубліковано Poghosyan Vahram Субота, 26 вересня 2020 р.





У свою чергу Міноборони Вірменії опублікувало відео знищення азербайджанських вертольотів і танків. За повідомленнями ЗМІ підбито два азербайджанських вертольота і три танки, повідомляють, що є жертви серед цивільних.

Підрозділи збройних сил Вірменії рухаються на кордон з Азербайджаном

Міноборони Вірменії повідомляє про 10 тисяч звернень громадян з проханням вступити в армію і виїхати на лінію військових дій з Азербайджаном.

На новий виток війни вже відреагували Туреччина і Росія. Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією. Росія закликала негайно припинити вогонь і приступити до переговорів.

Нагадаємо, Донбас будуть реінтегрувати як мінімум 25 років - Резніков.