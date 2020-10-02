Лубківський був присутній на останньому засіданні ТКГ, - Гармаш

На той момент його не було затверджено як спікера

На той момент його не було затверджено як спікера

Фото з відкритих джерел

Можливий спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Маркіян Лубківський був присутній на засіданні ТКГ 30 вересня.

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