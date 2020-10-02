Лубківський був присутній на останньому засіданні ТКГ, - Гармаш
Можливий спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Маркіян Лубківський був присутній на засіданні ТКГ 30 вересня.
Як передає RegioNews, про це повідомив представник ОРДО в делегації України, журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Думаю, не розкрию державної таємниці, якщо скажу, що на останній ТКГ він був присутній", — сказав Гармаш.
При цьому Гармаш зазначив, що на той момент Лубківського не було затверджено як спікера.
Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.
Згодом дипломат Маркіян Лубківський заявив, що отримав від голови делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та Офісу президента України пропозицію приєднатися до української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.