Місцеві вибори 2020: Названо 10 кандидатів, які боротимуться за крісло мера Запоріжжя
Запорізька територіальна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на посаду мера міста.
Дані опубліковані на сайті Запорізької міської ради, інформує RegioNews.
Офіційний список виглядає так:
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Володимир Буряк від політичної партії "Партія Володимира Буряка "Єднання";
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Олеся Крамаренко від політичної партії "ЗА майбутнє";
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Дмитро Осипов;
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Юрій Ружин від політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка";
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Віталій Рябцев від політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
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Віктор Хоцький;
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Елла Слепян від політичної партії "НАШ КРАЙ";
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Денис Тарасов від політичної партії "Сила Людей";
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Віталій Тишечко від політичної партії "Слуга Народу";
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Валерій Прозапас від політичної партії "Эвропейская Солідарність".
Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" лідирує серед електоральних симпатій в Запоріжжі.