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02 жовтня 2020, 13:38 2

Місцеві вибори 2020: Названо 10 кандидатів, які боротимуться за крісло мера Запоріжжя

02 жовтня 2020, 13:38 2
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Фото: flickr
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Запорізька територіальна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на посаду мера міста.

Дані опубліковані на сайті Запорізької міської ради, інформує RegioNews.

Офіційний список виглядає так:

  1. Володимир Буряк від політичної партії "Партія Володимира Буряка "Єднання";

  2. Олеся Крамаренко від політичної партії "ЗА майбутнє";

  3. Дмитро Осипов;

  4. Юрій Ружин від політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка";

  5. Віталій Рябцев від політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";

  6. Віктор Хоцький;

  7. Елла Слепян від політичної партії "НАШ КРАЙ";

  8. Денис Тарасов від політичної партії "Сила Людей";

  9. Віталій Тишечко від політичної партії "Слуга Народу";

  10. Валерій Прозапас від політичної партії "Эвропейская Солідарність".

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" лідирує серед електоральних симпатій в Запоріжжі.

вибори Україна Запоріжжя Місцеві вибори Кандидат
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