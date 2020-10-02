В "Слуге народа" прозвучала идея военной помощи Азербайджану, Аваков посоветовал "слугам" лечиться

По словам министра, Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта

По словам министра, Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта

Фото из открытых источников

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко допустила предоставление Украиной военной помощи Азербайджану из-за обострения его конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом Марченко сказала в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

По словам нардепа, в Украине уже занимаются поддержкой Азербайджана не только в правовом, но и в ресурсном поле, в том числе оказанием гуманитарной помощи.

Рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем", – пояснила Марченко.

На уточнение от журналиста, действительно ли она имеет в виду то, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану, ответила:

Это военная ситуация… Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина точно не пройдет мимо".

На заявление Марченко отреагировал глава МВД Арсен Аваков, который заявил, что Украина не собирается оказывать военную помощь ни одной из сторон. Также он намекнул, что нардепу, придумавшему это, следует лечиться.

Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

Напомним, в воскресенье, 27 августа Азербайджан и Армения опять развязали войну из-за Нагорного Карабаха.

В тот же день МИД Украины отреагировало на эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвало стороны конфликта к диалогу.

30 сентября Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана .