МЗС України відреагувало на ескалацію конфлікту між Вірменією і Азербайджаном
Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення відомства у Тwitter.
МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих”, – йдеться у повідомленні.
МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 27, 2020
Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну. Сьогодні вранці столицю Нагірного Карабаху обстріляли з систем "Град". Вірменія збила два азербайджанських вертольота. Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі — Вірменія та Азербайджан — звинуватили один одного в черговий ескалації насильства в регіоні.