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27 вересня 2020, 15:47 4

МЗС України відреагувало на ескалацію конфлікту між Вірменією і Азербайджаном

27 вересня 2020, 15:47 4
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Міністерство закликає сторони до діалогу
Міністерство закликає сторони до діалогу
Фото з відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення відомства у Тwitter.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну. Сьогодні вранці столицю Нагірного Карабаху обстріляли з систем "Град". Вірменія збила два азербайджанських вертольота. Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі — Вірменія та Азербайджан — звинуватили один одного в черговий ескалації насильства в регіоні.

Азербайджан Україна війна заява МЗС Вірменія Нагорний Карабах
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