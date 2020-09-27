МЗС України відреагувало на ескалацію конфлікту між Вірменією і Азербайджаном

Міністерство закликає сторони до діалогу

Міністерство закликає сторони до діалогу

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Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення відомства у Тwitter.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих”, – йдеться у повідомленні.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну. Сьогодні вранці столицю Нагірного Карабаху обстріляли з систем "Град". Вірменія збила два азербайджанських вертольота. Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі — Вірменія та Азербайджан — звинуватили один одного в черговий ескалації насильства в регіоні.