У Кропивницькому затримали посадовця міграційної служби, який обіцяв "відмазати” від армії

Він хотів отримати неправомірну грошову винагороду у сумі 3 500 доларів

Він хотів отримати неправомірну грошову винагороду у сумі 3 500 доларів

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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали 33-річного головного спеціаліста одного з районних секторів у м. Кропивницькому Управління ДМС України в Кіровоградській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що головний спеціаліст вимагав у 24-річного громадянина неправомірну грошову винагороду у сумі 3 500 доларів за здійснення впливу на прийняття рішення службовими особами Кропивницького МВК, а саме виключення останнього з військового обліку у зв'язку з визнанням непридатним до військової служби за станом здоров'я.

Правоохоронці затримали працівника ДМС на одній із автозаправних станцій обласного центру під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо зміни попередньої кваліфікації кримінального правопорушення та повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Раніше повідомлялось, що Нацполіція затримала мешканця Кіровоградщини, який пропонував правоохоронцям 56 тисяч хабаря.