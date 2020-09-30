Україна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності Азербайджану

Україна озвучила свою офіційну позицію щодо військового конфлікту Азербайджану і Вірменії

Україна озвучила свою офіційну позицію щодо військового конфлікту Азербайджану і Вірменії

Фото: Lb.ua

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише RegioNews.

Зокрема у своєму виступі міністр зазначив, що загострення у Нагірному Карабасі красномовно свідчить про те, що "заморожені конфлікти” насправді не заморожені та можуть вибухнути у будь-яку мить. Це осередки нестабільності в Європі, і міжнародне співтовариство має послідовно докладати зусиль для їх врегулювання.

Одним з наріжних каменів зовнішньої політики України є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримуємо територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан послідовно підтримує територіальну цілісність нашої держави у міжнародно визнаних кордонах", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр також розповів, що посольства у Вірменії та Азербайджані отримали доручення надавати максимальне сприяння громадянам України у цих країнах: гарячі лінії працюють цілодобово, посольства мають встановити зв’язок з громадянами, які перебувають в районах, наближених до бойових дій.

Нагадаємо, в неділю, 27 серпня Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну через Нагірний Карабах.

Того ж дня МЗС України відреагувало на ескалацію конфлікту між Вірменією і Азербайджаном і закликало сторони конфлікту до діалогу.