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30 вересня 2020, 15:13 3

Україна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності Азербайджану

30 вересня 2020, 15:13 3
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Україна озвучила свою офіційну позицію щодо військового конфлікту Азербайджану і Вірменії
Фото: Lb.ua
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Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, оскільки підтримка територіальної цілісності держав є пріоритетом звонішньої політики України.

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише RegioNews.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 30 вересня 2020 р.

Зокрема у своєму виступі міністр зазначив, що загострення у Нагірному Карабасі красномовно свідчить про те, що "заморожені конфлікти” насправді не заморожені та можуть вибухнути у будь-яку мить. Це осередки нестабільності в Європі, і міжнародне співтовариство має послідовно докладати зусиль для їх врегулювання.

Одним з наріжних каменів зовнішньої політики України є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримуємо територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан послідовно підтримує територіальну цілісність нашої держави у міжнародно визнаних кордонах", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр також розповів, що посольства у Вірменії та Азербайджані отримали доручення надавати максимальне сприяння громадянам України у цих країнах: гарячі лінії працюють цілодобово, посольства мають встановити зв’язок з громадянами, які перебувають в районах, наближених до бойових дій.

На онлайн-брифінгу 30 вересня міністр закордонних справ Dmytro Kuleba заявив про таке: ЗАГОСТРЕННЯ В НАГІРНОМУ...

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в неділю, 27 серпня Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну через Нагірний Карабах.

Того ж дня МЗС України відреагувало на ескалацію конфлікту між Вірменією і Азербайджаном і закликало сторони конфлікту до діалогу.

Азербайджан Україна війна заява МЗС Вірменія Дмитро Кулеба
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