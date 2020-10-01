На Хмельниччині "Слуги народу" застосовують проти опозиційних кандидатів адмінресурс – нардеп Ар`єв

Нардеп від "Європейської солідарності" повідомив про конфлікти в Ізяславі і Кам`янці-Подільському

Нардеп від "Європейської солідарності" повідомив про конфлікти в Ізяславі і Кам`янці-Подільському

Фото: Facebook

«Слуги народу» на Хмельниччині використовують адмінресурс, щоби зняти з реєстрації кандидатів від "Європейської солідарності"

Про це у Facebook повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв.

Слуги народу" зрозуміли, що пролітають на виборах, і вирішили атакувати кандидатів від "Європейської Солідарності" із залученням адміністративного ресурсу", - написав Ар`єв.

Зокрема в Ізяславі кандидат на міського голову від "Слуг народу" Якубець подав позов про скасування реєстрації "Євросолідарності" до Ізяславської міської ради.

Обґрунтував" даними управління юстиції, що двоє кандидатів від ЄС є начебто членами інших партій. Цікаво, що запит до юстиції робила нардеп від "слуг" Копанчук", - продовжив Ар`єв.

За словами нардепа, обидва кандидати від "ЄС" давно написали заяви про вихід з інших партій, але в реєстрі Мін'юсту цієї інформації раптом "не знайшлося", тому через двох кандидатів "Слуги народу" вимагають скасувати весь список "ЄС".

Аналогічна ситуація трапилася в Кам’янці-Подільському. Першого номера у списку до міськради "ЄС" Василя Кобильника вимагає зняти з реєстрації кандидат від "Слуги народу" Самсонюк. Він теж посилається на "двопартійність", хоча Василь Кобильник вийшов з іншої партії ще 10 років тому. Проте, управління юстиції цього "не побачило", наголошує Володимир Ар’єв.

Ми будемо доводити свою правоту в суді, хоча розуміємо, що адмінресурс включився проти нас на користь збанкрутілої влади. Ми все одно переможемо, а народ дасть "слугам" те, на що вони заслуговують разом з адмінресурсом", – резюмував народний депутат.

Слуги народу зрозуміли, що пролітають на виборах і вирішили атакувати кандидатів від Європейської Солідарності із... Опубліковано Volodymyr Ariev Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо,"ОПЗЖ" звинуватила "Слугу народу" у блокуванні реєстрації її кандидатів на Миколаївщині.