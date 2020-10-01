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01 жовтня 2020, 18:52 4

Зеленський пообіцяв відреставрувати два замки і форт на Рівненщині

01 жовтня 2020, 18:52 4
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Їх включать до програми "Великої реставрації”
Їх включать до програми "Великої реставрації”
Фото: Офіс президента
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Тараканівський форт, а також Острозький і Дубенський замки у Рівненській області потраплять до програми "Великої реставрації" на наступний рік.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Рівненську область, передає RegioNews.

Ми зараз дивилися стенди, бачили важливі історичні, архітектурні об’єкти. Можемо назвати їх історичними, хоча, мені здається, справедливо казати, що це й туристичні "магніти” країни і, зокрема, Рівненщини”, – сказав Зеленський.

Він додав, що туристично привабливі об’єкти за умови належного підходу та реставрації зможуть зацікавити ще більшу кількість відвідувачів.

Тараканівський форт, Острозький замок і Дубенський замок внесли до нашої програми, яка починає працювати наступного року. Реставруватимуться замки, музеї, історичні, культурні місця по всій країні. Таких проєктів буде розпочато близько 100 наступного року”, – повідомив Зеленський.

Він також запевнив, що у 2021 році продовжиться спорудження доріг у межах програми "Велике будівництво”.

Нагадаємо, президент володимир Зеленський прибув на Рівненщину, він ознайомиться з роботою медичних закладів області.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відкинув версію, що в пожежах на Луганщині винні бойовики.

Володимир Зеленський бюджет туризм Рівне велике будівництво
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