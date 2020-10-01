18:36  01 октября
"Красные" Канев и Тернополь: в Украине обновили карантинное зонирование
09:02  01 октября
Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
17:40  01 октября
Стало известно, сколько бюджетных средств потратили на борьбу с COVID-19
UA | RU
UA | RU
01 октября 2020, 18:52 4

Зеленский пообещал отреставрировать два замка и форт в Ровенской области

01 октября 2020, 18:52 4
Читайте також українською мовою
Их включат в программу "Большой реставрации"
Их включат в программу "Большой реставрации"
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Таракановский форт, а также Острожский и Дубенский замки в Ровенской области попадут в программу "Большой реставрации" на следующий год.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область, передает RegioNews.

Мы сейчас смотрели стенды, видели важные исторические, архитектурные объекты. Можем назвать их историческими, хотя, мне кажется, справедливо говорить, что это и туристические "магниты" страны и, в частности, Ровенщины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что туристически привлекательные объекты при условии надлежащего подхода и реставрации смогут заинтересовать еще большее количество посетителей.

Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 следующего года", - сообщил Зеленский.

Он также заверил, что в 2021 году продолжится строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Ровенскую область, он ознакомится с работой медицинских учреждений области.

Ранее сообщалось, что Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики.

Владимир Зеленский бюджет туризм Ровно большая стройка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стало известно, сколько бюджетных средств потратили на борьбу с COVID-19
01 октября 2020, 17:40
Верещук рассказала о конфликте с Тищенко из-за списков "Слуг народа"
01 октября 2020, 17:00
Завтра Владимир Зеленский посетит Буковину
01 октября 2020, 15:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Все блоги »