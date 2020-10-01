Зеленский пообещал отреставрировать два замка и форт в Ровенской области
Таракановский форт, а также Острожский и Дубенский замки в Ровенской области попадут в программу "Большой реставрации" на следующий год.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область, передает RegioNews.
Мы сейчас смотрели стенды, видели важные исторические, архитектурные объекты. Можем назвать их историческими, хотя, мне кажется, справедливо говорить, что это и туристические "магниты" страны и, в частности, Ровенщины", - сказал Зеленский.
Он добавил, что туристически привлекательные объекты при условии надлежащего подхода и реставрации смогут заинтересовать еще большее количество посетителей.
Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 следующего года", - сообщил Зеленский.
Он также заверил, что в 2021 году продолжится строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".
Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Ровенскую область, он ознакомится с работой медицинских учреждений области.
Ранее сообщалось, что Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики.