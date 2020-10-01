Зеленский пообещал отреставрировать два замка и форт в Ровенской области

Их включат в программу "Большой реставрации"

Их включат в программу "Большой реставрации"

Фото: Офис президента

Таракановский форт, а также Острожский и Дубенский замки в Ровенской области попадут в программу "Большой реставрации" на следующий год.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область, передает RegioNews.

Мы сейчас смотрели стенды, видели важные исторические, архитектурные объекты. Можем назвать их историческими, хотя, мне кажется, справедливо говорить, что это и туристические "магниты" страны и, в частности, Ровенщины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что туристически привлекательные объекты при условии надлежащего подхода и реставрации смогут заинтересовать еще большее количество посетителей.

Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 следующего года", - сообщил Зеленский.

Он также заверил, что в 2021 году продолжится строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Ровенскую область, он ознакомится с работой медицинских учреждений области.

Ранее сообщалось, что Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики.