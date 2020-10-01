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01 жовтня 2020, 12:56 6

Зеленський прибув на Рівненщину

01 жовтня 2020, 12:56 6
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Президент ознайомиться з роботою медичних закладів області
Президент ознайомиться з роботою медичних закладів області
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Рівненської області візьме участь у нараді щодо водогосподарського комплексу.

Про це передає RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області. Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу", — вказано у повідомленні.

Також планується, що президент ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних обʼєктів у межах програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, 29 вересня Зеленський відвідував Вінниччину з робочим візитом.

Офіс президента президент Рівне візит офіс
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