Зеленський прибув на Рівненщину
Президент ознайомиться з роботою медичних закладів області
Президент ознайомиться з роботою медичних закладів області
Президент Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Рівненської області візьме участь у нараді щодо водогосподарського комплексу.
Про це передає RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області. Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу", — вказано у повідомленні.
Також планується, що президент ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних обʼєктів у межах програми "Велике будівництво".
Нагадаємо, 29 вересня Зеленський відвідував Вінниччину з робочим візитом.
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