Зеленський відкинув версію, що в пожежах на Луганщині винні бойовики
Президент Володимир Зеленський заявив, що в України не найкращий рік з приводу природних катаклізмів. Правоохоронці зараз встановлюють причини пожежі в Луганській області.
Про це президент заявив на брифінгу в Рівненській області, інформує RegioNews.
Він зазначив, що наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж.
"Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Перше", - заявив він.
За його даними, техніка до місць пожеж доїжджає швидко. Він додав, що поки що не може назвати причину пожежі в області.
Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.
Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.
На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.
Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.
Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.