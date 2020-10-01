Зеленський відкинув версію, що в пожежах на Луганщині винні бойовики

Він не назвав причину пожежі в області

Він не назвав причину пожежі в області

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України не найкращий рік з приводу природних катаклізмів. Правоохоронці зараз встановлюють причини пожежі в Луганській області.

Про це президент заявив на брифінгу в Рівненській області, інформує RegioNews.

Він зазначив, що наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж.

"Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Перше", - заявив він.

За його даними, техніка до місць пожеж доїжджає швидко. Він додав, що поки що не може назвати причину пожежі в області.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.