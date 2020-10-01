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01 жовтня 2020, 15:43 3

Завтра Володимир Зеленський відвідає Буковину

01 жовтня 2020, 15:43 3
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Очікується, що він огляне об’єкти "Великого будівництва”
Очікується, що він огляне об’єкти "Великого будівництва”
Фото: Буковина онлайн
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У п`ятницю, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області.

Про це повідомили у Чернівецькій ОДА, інформує RegioNews.

У Чернівецькій ОДА наразі не знають деталі робочої поїздки, їх поки уточнюють.

До уваги представників ЗМІ! 2 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав Чернівецьку область 8 липня.

Володимир Зеленський Чернівці Буковина президент візит Чернівецька область
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