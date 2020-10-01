Завтра Володимир Зеленський відвідає Буковину

Очікується, що він огляне об’єкти "Великого будівництва”

Очікується, що він огляне об’єкти "Великого будівництва”

Фото: Буковина онлайн

У п`ятницю, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Чернівецької області.

Про це повідомили у Чернівецькій ОДА, інформує RegioNews.

У Чернівецькій ОДА наразі не знають деталі робочої поїздки, їх поки уточнюють.

До уваги представників ЗМІ! 2 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав Чернівецьку область 8 липня.