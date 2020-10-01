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01 жовтня 2020, 13:18 11

Верещук назвала оточення президента Зеленського "довбодятлами"

01 жовтня 2020, 13:18 11
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На думку кандидата в мери столиці, на Зеленського "навалилися прилипали", бажаючі "виїхати" на його рейтингу
На думку кандидата в мери столиці, на Зеленського "навалилися прилипали", бажаючі "виїхати" на його рейтингу
Фото: Українська правда
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Кандидат в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського багато людей, які з себе нічого не представляють і не хочуть брати на себе відповідальність за події в країні.

Про це Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю виданню ГОРДОН, пише RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не буде їй соромно працювати з людьми, які потрапили у партійні списки і з тими, хто формував ці списки, Верещук зазначила, що обговорювала це питання з президентом.

На думку Верещук у президента Зеленського високий рейтинг і люди йому довіряють, чим в свою чергу, хочуть скористатися "прилипали, які самі з себе нічого не представляють... ".

В результаті, вважає "пані-мер", Зеленському доведеться вибирати між українським народом і своїм оточенням:

Я кілька разів мала можливість спілкуватися з президентом Зеленським. Я дивлюся на нього – і мені здається, що може настати час, коли президент повинен буде вибрати між народом і, вибачте, довбодятлами", - підсумувала Верещук.

На думку Верещук, в такій ситуації Зеленський вибере народ, а його оточенню доведеться піти.

Нагадаємо, Верещук витратила більше за всіх на передвиборчу рекламу в Facebook .

Володимир Зеленський Київ мер президент Кандидат Ірина Верещук списки
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