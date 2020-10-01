Верещук назвала оточення президента Зеленського "довбодятлами"

На думку кандидата в мери столиці, на Зеленського "навалилися прилипали", бажаючі "виїхати" на його рейтингу

На думку кандидата в мери столиці, на Зеленського "навалилися прилипали", бажаючі "виїхати" на його рейтингу

Фото: Українська правда

Кандидат в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського багато людей, які з себе нічого не представляють і не хочуть брати на себе відповідальність за події в країні.

Про це Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю виданню ГОРДОН, пише RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не буде їй соромно працювати з людьми, які потрапили у партійні списки і з тими, хто формував ці списки, Верещук зазначила, що обговорювала це питання з президентом.

На думку Верещук у президента Зеленського високий рейтинг і люди йому довіряють, чим в свою чергу, хочуть скористатися "прилипали, які самі з себе нічого не представляють... ".

В результаті, вважає "пані-мер", Зеленському доведеться вибирати між українським народом і своїм оточенням:

Я кілька разів мала можливість спілкуватися з президентом Зеленським. Я дивлюся на нього – і мені здається, що може настати час, коли президент повинен буде вибрати між народом і, вибачте, довбодятлами", - підсумувала Верещук.

На думку Верещук, в такій ситуації Зеленський вибере народ, а його оточенню доведеться піти.

Нагадаємо, Верещук витратила більше за всіх на передвиборчу рекламу в Facebook .