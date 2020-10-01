Верещук назвала окружение президента Зеленского "долбодятлами"

По мнению кандидата в мэры столицы, на Зеленского "навалились прилипалы", желающие "выехать" на его рейтинге

По мнению кандидата в мэры столицы, на Зеленского "навалились прилипалы", желающие "выехать" на его рейтинге

Фото: Украинская правда

Кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук считает, что в окружении президента Владимира Зеленского много людей, которые из себя ничего не представляют и не хотят брать на себя ответственность за происходящее в стране.

Об этом Ирина Верещук рассказала в интервью изданию ГОРДОН, пишет RegioNews.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не будет ли ей стыдно работать с людьми, которые попали в партийные списки и с теми, кто эти списки формировал, Верещук отметила, что обсуждала этот вопрос с президентом.

По мнению Верещук у президента Зеленского высокий рейтинг и люди ему доверяют, чем в свою очередь, хотят воспользоваться "прилипалы, которые сами из себя ничего не представляют… ".

В результате, считает "пани-мэр", Зеленскому придется выбирать между украинским народом и собственным окружением:

Я несколько раз имела возможность общаться с президентом Зеленским. Я смотрю на него – и мне кажется, что недолог тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и, извините, долбодятлами", - подытожила Верещук.

По мнению Верещук, в такой ситуации Зеленский выберет народ, а его окружению придется уйти.

Напомним, Верещук потратила больше всех на предвыборную рекламу в Facebook .