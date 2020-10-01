У посольстві США в Україні відреагували на вбивство своєї співробітниці

Поліція розслідує смерть співробітниці як умисне вбивство

Поліція розслідує смерть співробітниці як умисне вбивство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку посольства у Facebook.

З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади Посольства США в Україні. Наразі посадовці Посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті”, - зазначили в американському диппредставництві.

Додамо, співробітниця посольства США в Україні, яку знайшли у середу неподалік від залізничних колій з травмою голови і яка згодом померла у лікарні, була громадянкою Сполучених Штатів.

"Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають), але не виключений і нещасний випадок. Тіло було у спортивному одязі і у навушниках. Загибель таких необачних пішоходів внаслідок травмування потягом - не рідкість на залізниці. Столичні оперативники активно працюють над встановленням істини”, - повідомив щодо події директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Нагадаємо, що на одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США. Згодом вона померла у лікарні.