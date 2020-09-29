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29 вересня 2020, 09:26 1

На Вінниччині підозрюють лісничого у завданні збитків державі на понад 140 тисяч гривень

29 вересня 2020, 09:26 1
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Гроші перерахували на банківську картку дружини лісника
Гроші перерахували на банківську картку дружини лісника
Фото: з відкритих джерел
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Лісничого одного із лісництв державного підприємства "Чечельницьке лісове господарство" що на Вінниччині судитимуть через підозру у завданні збитків на суму понад 140 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно лісничого одного із лісництв державного підприємства "Чечельницьке лісове господарство" Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що у квітні 2018 року лісничий одержав 60 тис грн хабара за незаконний продаж понад 18 тис. м3 заготовленої лісопродукції. Неправомірна вигода була перерахована двома частинами на банківську картку дружини лісника.

Незаконні дії обвинуваченого завдали державі збитків на суму понад 140 тисяч гривень", - додається у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Закарпатті СБУ розкрила схему розкрадання лісу на 3,5 млн грн.

ліс бюджет хабар розкрадання ДБР
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