Яніну Соколову і Юрія Бутусова викликали на допит до ДБР
Журналістів Яніну Соколову і Юрія Бутусова викликали до Державного бюро розслідувань на допит у справі про ймовірну спецоперацію проти ПВК Вагнера.
Про це вони повідомили на своїх сторінках у Facebook, оприлюднивши відповідні повістки, пише RegioNews.
За словами Соколової, слідчі дії ДБР пов’язані з "розголошенням секретних відомостей".
Якщо ви думаєте, що це з приводу пошуку імені чиновника, який зірвав спецоперацію по "вагнерівцям", то ви помиляєтеся. Шукають тих, хто розголосив "секретні відомості", — написала вона.
Мене викликають на допит у ДБР. #Вагнергейт Нє нє, якщо ви думаєте, що це з приводу пошуку імені високопосадовця,...Опубліковано Yanina Sokolova Понеділок, 28 вересня 2020 р.
Юрій Бутусов назвав ситуацію з викликом на допит "парадоксальною".
Виходить парадокс — провал операції є, а розслідують не провал, а витік документів після провалу. Витік документів — злочин, а провал операції - поки ні", — зауважив він.
Получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны на...Опубліковано Юрієм Бутусовим Понеділок, 28 вересня 2020 р.
Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.
Крім того, Соколова оприлюднила аудіозапис, на якому ймовірно зафіксовані переговори найманців з оперативником СБУ під прикриттям, який їх вербував.
ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації, які відкрили після інформації у ЗМІ.