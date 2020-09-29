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29 вересня 2020, 18:10 1

У Запоріжжі на реконструкції обласного кардіоцентру вкрали 5 мільйонів гривень

29 вересня 2020, 18:10 1
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Оборудку організував директор закладу спільно з будівельною компанією, наближеною до кількох депутатів облради
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила привласнення мільйонів гривень бюджетних коштів, призначених на реконструкцію обласного медичного центру серцево-судинних захворювань Запорізької облради.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, восени 2018 року з комерційною структурою був укладений договір на проведення капітального ремонту центру на 26 млн грн. За умовами контракту підрядник мав здійснити ремонт даху, утеплення будівлі та реконструкцію інженерних комунікацій. Водночас встановлено, що комерсанти використовували несертифіковані будівельні матеріали, а частина робіт взагалі не була проведена. Натомість до актів виконаних робіт вносилися неправдиві дані щодо якості та цін на товари й послуги.

За цією схемою змовники привласнили понад 5 млн грн. Наразі приміщення центру перебуває в незадовільному стані та потребує повторної реконструкції.

Правоохоронці провели 4 обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та за місцями проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено фінансову документацію із доказами незаконної діяльності.

Кримінальне провадження здійснюється за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії та судові експертизи.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до розтрати коштів.

Нагадаємо, у Києві та Запоріжжі викрили масштабну "ботоферму", яку координували куратори з Росії.

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