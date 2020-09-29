На Луганщині затримано учасника незаконних збройних формувань терористичної "ЛНР"

Бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області

Бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області

Фото: СБУ

У Сєвєродонецьку співробітники Служби безпеки України викрили колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку. За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році.

Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя.

Наразі бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

У випадку доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Службі безпеки України повідомили про підозру генеральному директору одного з заводів Луганщини в тому, що його підприємство сплачувало масштабні "податки" на користь окупаційної адміністрації бойовиків.