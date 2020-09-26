На Донеччині Зеленський вручив нагороди солдатам і поїв борщу

Він також планує провести нараду щодо роботи ТКГ

Він також планує провести нараду щодо роботи ТКГ

Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зеленський оглянув модулі, у яких мешкає особовий склад, і вручив військовим державні нагороди.

Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність”, – сказав він.

Також Зеленський пообідав з військовими у солдатській їдальні. Він скуштував борщ та рисову кашу, і як повідомляється, залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців.

Нагадаємо, президент Зеленський прибув на місце катастрофи літака АН-26, він відвідав вцілілого у катастрофі АН-26 курсанта.

Пізніше стало відомо, що Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину.