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26 вересня 2020, 18:41 5

На Донеччині Зеленський вручив нагороди солдатам і поїв борщу

26 вересня 2020, 18:41 5
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Фото: Офіс президента
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Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зеленський оглянув модулі, у яких мешкає особовий склад, і вручив військовим державні нагороди.

Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність”, – сказав він.

Також Зеленський пообідав з військовими у солдатській їдальні. Він скуштував борщ та рисову кашу, і як повідомляється, залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців.

Нагадаємо, президент Зеленський прибув на місце катастрофи літака АН-26, він відвідав вцілілого у катастрофі АН-26 курсанта.

Пізніше стало відомо, що Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину.

Донецька область Володимир Зеленський військові нагороди ООС
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