На Донеччині Зеленський вручив нагороди солдатам і поїв борщу
Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Зеленський оглянув модулі, у яких мешкає особовий склад, і вручив військовим державні нагороди.
Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність”, – сказав він.
Також Зеленський пообідав з військовими у солдатській їдальні. Він скуштував борщ та рисову кашу, і як повідомляється, залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців.
Нагадаємо, президент Зеленський прибув на місце катастрофи літака АН-26, він відвідав вцілілого у катастрофі АН-26 курсанта.
Пізніше стало відомо, що Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину.