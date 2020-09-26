09:44  26 вересня
В Україні знову антирекорд: зафіксовано 3833 випадки COVID-19
17:35  26 вересня
У Слов’янську відбувся мітинг проти повернення в політику Нелі Штепи
18:06  26 вересня
Доба в зоні ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2020, 18:06 2

Доба в зоні ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського

26 вересня 2020, 18:06 2
Читайте также на русском языке
Втрат та поранень серед українських військових немає
Втрат та поранень серед українських військових немає
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У суботу, 26 вересня збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли зі станкового автоматичного гранатомета поблизу Новолуганського Донецької області.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Упродовж доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення домовленостей”, - йдеться в повідомленні.

Противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета.

Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.
Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових.

Донбас ООС війна обстріли штаб АТО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
26 вересня 2020, 16:34
В зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових
26 вересня 2020, 09:33
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
25 вересня 2020, 17:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »