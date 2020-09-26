Доба в зоні ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета.

Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.

Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - додали в штабі ООС.