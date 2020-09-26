Доба в зоні ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського
У суботу, 26 вересня збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли зі станкового автоматичного гранатомета поблизу Новолуганського Донецької області.
Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.
Упродовж доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення домовленостей”, - йдеться в повідомленні.
Противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета.
Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.
Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових.