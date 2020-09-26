Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
Він відвідає передові позиції на лінії розмежування
Він відвідає передові позиції на лінії розмежування
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Відомо, що глава держави проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.
Також Володимир Зеленський відвідає військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях.
Нагадаємо, президент Зеленський прибув на місце катастрофи літака АН-26, він відвідав вцілілого у катастрофі АН-26 курсанта.
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