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26 вересня 2020, 16:34 9

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину

26 вересня 2020, 16:34 9
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Він відвідає передові позиції на лінії розмежування
Він відвідає передові позиції на лінії розмежування
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що глава держави проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.

Також Володимир Зеленський відвідає військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях.

Нагадаємо, президент Зеленський прибув на місце катастрофи літака АН-26, він відвідав вцілілого у катастрофі АН-26 курсанта.

ООС Володимир Зеленський Офіс президента Донецька область візит
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