В Донецкой области Зеленский вручил награды солдатам и поел борща
Он также планирует провести совещание по работе ТКГ
Он также планирует провести совещание по работе ТКГ
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Зеленский осмотрел модули, в которых проживает личный состав, и вручил военным государственные награды.
Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", - сказал он.
Также Зеленский пообедал с военными в солдатской столовой. Он попробовал борщ и рисовую кашу, и как сообщается, остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих.
Напомним, президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26, он посетил уцелевшего в катастрофе Ан-26 курсанта.
Позже стало известно, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.
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