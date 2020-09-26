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26 сентября 2020, 18:41 4

В Донецкой области Зеленский вручил награды солдатам и поел борща

26 сентября 2020, 18:41 4
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Фото: Офис президента
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Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Зеленский осмотрел модули, в которых проживает личный состав, и вручил военным государственные награды.

Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", - сказал он.

Также Зеленский пообедал с военными в солдатской столовой. Он попробовал борщ и рисовую кашу, и как сообщается, остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих.

Напомним, президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26, он посетил уцелевшего в катастрофе Ан-26 курсанта.

Позже стало известно, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Донецкая область Владимир Зеленский военные награды ООС
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