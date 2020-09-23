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23 вересня 2020, 16:23 4

Українців хочуть звільнити від пенсійного збору при купівлі нерухомості

23 вересня 2020, 16:23 4
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Нині збір до Пенсійного фонду становить 1% від вартості будинку або квартири
Нині збір до Пенсійного фонду становить 1% від вартості будинку або квартири
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Громадяни зможуть не платити пенсійний збір при купівлі квартир. Кабінет міністрів визначив порядок звільнення від сплати такого збору.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль у ході засідання уряду, інформує RegioNews.

"Українці мають отримати змогу купувати житло за доступними цінами. Сьогоднішнім рішенням уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання житла", - поінформував він.

Збір до Пенсійного фонду становить 1% від вартості будинку або квартири.

Нагадаємо, влада обіцяє не підвищувати податки для ФОПів у 2021 році.

гроші прем'єр Пенсійний фонд купівля квартира
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