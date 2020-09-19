Конспірологія і Офіс президента: у Зеленського заявили, що ніяких таємних угод з РФ немає

Таким чином в ОП вирішили відреагувати на заяву Богдана

Таким чином в ОП вирішили відреагувати на заяву Богдана

Фото: з відкритих джерел

В Офісі президента заявляють, що Україна не підписувала ніяких таємних домовленостей з Російською Федерацією. Це стало реакцією на заяву ексголови Офісу президента Андрія Богдана в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Як передає RegioNews, таку заяву зробив голова ОП Андрій Єрмак в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Відомо, що про наявність таємного документа розповів колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан. Крім цього, Богдан заявляв, що операція по затриманню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" була зірвана людиною "з найближчого оточення" президента України Володимира Зеленського.

Також він говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні уступки між Україною і Росією.

У свою чергу, в Офісі президента такі звинувачення називають конспірологією.

Знаєте, це вже з області конспірології. Можу вам сказати з повною відповідальністю, що ніяких таємних угод з Російською Федерацією немає і не може бути, по суті. Цього просто не може існувати в теорії", - йдеться в повідомленні голови ОП.

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії що до нього неможливо потрапити без узгодження з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли" йому спалили ще один автомобіль, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв'ю. В ГБР розповіли про результати допиту ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

Крім того, Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення щодо провального затримання ПВК "Вагнера". Коментуючи заяву про те, що угода з "вагнеровцами" розроблялася в Україні, Венедиктова зазначила, що така інформація їй невідома. СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівських" спецоперації.