Конспирология и Офис президента: у Зеленского заявили, что никаких тайных соглашений с РФ нет

Таким образом в ОП решили отреагировать на заявление Богдана

Таким образом в ОП решили отреагировать на заявление Богдана

Фото: из открытых источников

В Офисе президента заявляют, что Украина не подписывала никаких тайных договоренностей с Российской Федерацией. Это стало реакцией на заявление экс-главы Офиса президента Андрея Богдана в интервью Дмитрию Гордону.

Как передает RegioNews, такое заявление сделал глава ОП Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Известно, что о наличии тайного документа рассказал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Помимо этого, Богдан заявлял, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией.

В свою очередь, в Офисе президента такие обвинения называют конспирологией.

Знаете, это уже из области конспирологии. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть, по сути. Этого просто не может существовать в теории", - говорится в сообщении главы ОП.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью. В ГБР рассказали о результатах допроса экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Кроме того, Ирина Венедиктова прокомментировала сообщения относительно провального задержания ЧВК "Вагнера". Комментируя заявление о том, что сделка с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине, Венедиктова отметила, что такая информация ей неизвестна. Также СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.