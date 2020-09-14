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14 вересня 2020, 14:58 14

Стали відомі подробиці допиту Богдана у ДБР

14 вересня 2020, 14:58 14
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Експосадовець сказав, що доказів у нього немає.
Експосадовець сказав, що доказів у нього немає.
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У Державному бюро розслідувань розповіли про результати допиту ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

У ДБР розповіли, що Богдана допитали як свідка щодо відомих обставин можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив в інтерв’ю одному з українських видань.

"На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю.

Андрій Богдан ДБР Офіс президента допит Інтерв'ю
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