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18 вересня 2020, 14:40 22

Зеленський прокоментував можливу втрату Україною безвізу

18 вересня 2020, 14:40 22
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За словами президента, він поділяє позицію західних партнерів
За словами президента, він поділяє позицію західних партнерів
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про ризик втрати Україною безвізового режиму з Євросоюзом і чергового траншу допомоги у зв’язку із просуванням в комісію з відбору голови САП кандидатів без досвіду.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За його словами, Україна має "нормальну комунікацію” із західними партнерами.

Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії Спеціальної антикорупційної прокуратури. Я читав уважно те, що заявили західні партнери. Те, що заявили представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що вони хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб комісія працювала прозоро і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я цілком поділяю їх думки і цілком їх підтримую”, - сказав Зеленський.

Він також додав, що не буде коментувати заяви українських політиків "щодо того, де у них нема повноважень”, натякаючи на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію. Мені відома ця політична партія. Лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона монарх України, господар України. Хоча в цієї людини було 5 років показати і відбудувати Україну і показати, що він може зробити для свого народу. Тому я на всю цю інформацію не звертаю уваги”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Комітет Ради обрав новий склад комісії з відбору САП, також за неї проголосували депутати.

Перенд цим євродепутати застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

У партії "Європейська солідарність" заявили, що рішення Ради щодо формування конкурсної комісії САП поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.

На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, безвізу з ЄС нічого не загрожує.

Володимир Зеленський заява САП президент безвіз голосування
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