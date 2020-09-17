Зеленський на Львівщині представив команду "Слуги народу"

Раніше кандидатів затвердили під час з’їзду партії

Раніше кандидатів затвердили під час з’їзду партії

Фото: Facebook

Сьогодні, 17 вересня, під час робочого візиту у Львівську область президент України Володимир Зеленський представив місцеву команду "Слуги народу" до місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Захід відбувся у Митрополичих садах біля Храму Святого Юра.

Важливий момент — це люди. Люди, які у взаємодії з органами центральної влади зможуть втілити хороші ідеї так, щоб це відчули ми, ви, і всі звичайні громадяни України. Не через 10 чи 20 років, а найближчим часом хочеться, щоб з’явилося саме таке почуття”, - сказав президент Зеленський.

На посаду міського голови Львова був висунутий військовий лікар і депутат Львівської міської ради Тарас Кльофа.

Кандидатами у депутати Львівської міської ради від "Слуги народу” стали: командир військової частини Сергій Шуляк, професор Національного університету "Львівська політехніка" Володимир Мартинюк, старший викладач "Львівської політехніки" Ігор Дулин, голова Кам'янко-Бузької держадміністрації Христина Замула і начальник Служби автомобільних доріг Олег Береза.

До Львівської облради партія висунула заступника голови Львівської ОДА Юрія Холода, підприємця Романа Фединяка і викладачку Львівського медуніверситету Наталію Іванченко-Тімко.

Довідка: Тарас Кльофа – заслужений лікар України, заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Обраний депутатом Львівської міськради від "Самопомочі". У травні цього року разом із ще чотирма колегами заявив про вихід з фракції "Самопоміч", пояснивши таке рішення незгодою із партійною позицією.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня президент Зеленський прибув на Львівщину з робочим візитом.

Він відкрив військові навчання "Rapid Trident", які пройдуть за участю військових з 10 країн.