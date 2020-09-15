Комітет Верхової Ради обрав новий склад комісії з відбору САП
Обраний склад має затвердити парламент
Обраний склад має затвердити парламент
Новий склад затвердили з третього разу, попередні два склади нардепи не підтримали.
Про це пише RegioNews з посиланням на рух "Чесно".
Сімома представниками Ради в комісії стануть:
- В'ячеслав Навроцький ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ) - 19 голосів "за";
- Олена Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувач кафедри у Таврійському національному університеті) - 17 голосів;.
- Андрій Гуджал (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань) - 17 голосів;
- Олексій Дрозд ("Слуга народу", начальник відділу докторантури у Національній академії внутрішніх справ) - 17 голосів;
- Катерина Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України) - 16 голосів;
- Богдан Романюк (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету) - 16 голосів;
- Євген Соболь ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права у Центральноукраїнському державному педагогічний університеті) - 12 голосів.
Варто зазначити, що новими у цьому складі є лише 2 представниці комісії - Олена Бусол і Катерина Коваль. П’ятеро інших - вже були у складах попередніх комісій, яким відмовляла Рада.
Нагадаємо, "Слуга народу" пропонує дозволити Венедіктовій втручатися у справи НАБУ і САП.
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