Комітет Верхової Ради обрав новий склад комісії з відбору САП

Обраний склад має затвердити парламент

Обраний склад має затвердити парламент

Новий склад затвердили з третього разу, попередні два склади нардепи не підтримали.

Про це пише RegioNews з посиланням на рух "Чесно".

Сімома представниками Ради в комісії стануть:

В'ячеслав Навроцький ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ) - 19 голосів "за";

Олена Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувач кафедри у Таврійському національному університеті) - 17 голосів;.

Андрій Гуджал (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань) - 17 голосів;

Олексій Дрозд ("Слуга народу", начальник відділу докторантури у Національній академії внутрішніх справ) - 17 голосів;

Катерина Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України) - 16 голосів;

Богдан Романюк (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету) - 16 голосів;

Євген Соболь ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права у Центральноукраїнському державному педагогічний університеті) - 12 голосів.

Варто зазначити, що новими у цьому складі є лише 2 представниці комісії - Олена Бусол і Катерина Коваль. П’ятеро інших - вже були у складах попередніх комісій, яким відмовляла Рада.

Нагадаємо, "Слуга народу" пропонує дозволити Венедіктовій втручатися у справи НАБУ і САП.